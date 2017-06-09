﻿歐鎧淳笑男友唔識游水

香港女飛魚歐鎧淳昨日出席《新世界維港渡海泳2017》發佈會透露，因今年會重游40年前由尖沙咀鐘樓游到灣仔會展的路線，故她早於二月時親身試水，並大呻又凍又大浪，問到會否邀約男友胡子彤參加？鎧淳BB笑說：「吓！他在我面前應該不算識游水吧！1500米我估他游唔到呢！」她又透露夏天會與男友到沙灘曬太陽，由於比賽時只能着一件頭泳衣，故私人活動時會以比堅尼上陣，務求曬得均勻。笑問有否泳客上前搭訕？她笑說：「大把人身材比我好，為何要搭我訕呢！哈哈！」