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﻿周杰倫再做老竇

2017-06-09 列印
■23歲的昆凌今晨為周董剖腹誕下兒子。
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　　恭喜周董再做老竇，有傳昆凌今晨剖腹產子，出名愛妻的周董為陪嬌妻入產房，不惜取消到內地錄製《中國新歌聲》節目，而其資訊網官博中午亦有人留言「昆凌產子」交代喜訊。曾揚言希望25歲前生三個的昆凌，與周杰倫結婚三年，成功湊夠「好」字，快滿兩歲的女兒「小周周」日前更跟媽媽昆凌舉行Baby Shower派對，看來她也同樣滿心期待小弟弟來臨。
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