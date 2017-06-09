﻿母親指能睜開眼認人 T.O.P好轉恢復意識

韓國組合BIGBANG成員T.O.P上周涉吸食大麻被起訴後，因服食過量鎮靜劑昏迷，被送入梨大木洞醫院深切治療部（ICU）留醫，主診醫生前日指他須靠儀器呼吸。



T.O.P的母親昨午再到醫院探望，離開時向傳媒透露，T.O.P已好轉不少了，更有睜開眼望她，當記者問是否認得她時，T.O.P母親回答：「對！」之後便不作回應離開；與T.O.P母親一起探病的第四機動團的同袍亦指T.O.P亦認得他。而醫院方面昨午亦表示T.O.P已恢復意識，有機會可於今日轉離ICU，但仍會尊重家人的決定。



BIGBANG所屬YG事務所，昨日就發表聲明，對因為T.O.P的事件感到失望及傷害的人表示歉意。另外，BIGBANG隊長GD未受T.O.P事件影響，昨日照計劃推出同名專輯回歸。