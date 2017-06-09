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﻿港虧損 內地賺

2017-06-09 列印
■I.T全年業績發佈會，左起：高級財務經理許僑輝，中國行政總裁陳惠軍，主席兼行政總裁沈嘉偉，投資者關係及企業融資總監方衛斌。
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        上月尾，本地潮服品牌I.T舉行全年業績發佈會，沈嘉偉指香港業務收益下跌，年內虧損擴大至1.84億元。不過，內地市場收益則升13.98%至36.01億元，收益佔比達45%，首超香港比重。他更指對內地及日本市場前景感正面。
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