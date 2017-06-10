﻿帶愛犬去買餸 郭偉亮發辦買好西

日前下午4點幾，Eric帶埋兩隻愛犬Toro同Nana去跑馬地買餸，佢先安頓愛犬喺車，然後就去凍肉舖買扒，見佢同店員吹得兩句，應該係熟客，經店員推介，佢揀咗半個鐘就買咗兩塊牛扒，買完佢行過對面馬路先放扒上車再去買其它嘢。
狗狗好得意
行過花店，Eric入內問幾句就離開，再入去專售日本食物嘅店舖買調味料，最後再到旁邊嘅街市買白蘿蔔同菜，Eric發板買好西，郭太當晚應該好有食神，快買半個鐘，Eric拎住兩大袋食物就上車，可愛狗狗見到主人好開心，開車後，狗狗伸個頭仔出車吹風，好鬼得意。
流行歌填詞人林敏驄昨晚起一連兩晚在紅磡體育館舉行演唱會，出師不利，在開演三小時前一個圓形油壓舞台突然倒塌，正在舞台上綵排的表演嘉賓及部份舞蹈員齊齊跌倒，有人跌落舞台底部，一共有九名男女受傷，其中草蜢成...
2017-06-10
內地休漁期下月十六日才結束，深圳三名潛水發燒友日前在東湧大深灣海底，發現約兩百斤死魚，估計是非法使用魚炮「炸魚」造成；東湧漁民透露，發現大量死魚前一晚，曾有八艘船隻由惠州駛向當地。當地執法部門證實，是魚炮導致大量魚類死亡，當局正調查案件。 深圳珊瑚保護公益組織「潛愛大鵬」一名志願人士透露，周四上午約八時聯同兩名潛水發燒友，在深圳大鵬新區東湧大深灣海底發現約兩百斤死魚。他指，抵達當地時，已在沙地、水面發現零星死魚，當在離岸約五十米，下潛至水深約四至八米時，發現約兩百斤夏季常見的青鱗魚屍體，估計有人非法使用魚炮「炸魚」造成。 據悉，深圳市海域全部屬於休漁海域範圍。該名志...
2017-06-10
英國下議院選舉塵埃落定，原本滿有信心拿下更多議席的執政保守黨，雖力保國會最大黨地位，惟所佔議席不但較改選前少，甚至不足下議院半數議席，形成懸峙國會狀況，加重首相文翠珊下台壓力；而在野工黨成功絕地反擊，新增二十九個議席。 選前文翠珊希望藉保守黨政府民望高企，一舉拿下更多議席的如意算盤最終打不響，點票結果顯示，下議院六百五十個議席中，執政保守黨僅取得三百一十八席，較改選前減少十二席，最大黨地位並未動搖，卻失落國會控制權；選前民調被看低一線的工黨，則新增二十九席，合共佔二百六十一席，成為選舉大贏家。 惟保守黨並非今次選舉的最大輸家，由蘇格蘭首席部長施雅晴領導的民族黨，該黨...
2017-06-10
西貢大型豪宅屋苑匡湖居，倚山靠岸而建，與白沙灣及郊野公園為伴，時刻擁抱清幽自然，位置更接近西貢市中心，享有獨特地理優勢，屋苑現有海景洋房單位放售，連近500萬豪裝，最新叫價2880萬元。 匡湖居由兩座...
2017-06-10
騰訊（700）周五再現王者之風，無懼跌市高見283元，成交更急增至193億元。港股周五走勢原受英國大選影響而受壓，騰訊單天保至尊下，全日跌幅收窄至32點，險守26000關，恒指成份股收市後變動生效，大...
2017-06-10
熱刺中鋒哈利卡尼連續兩季成為英超神射手後，立定志向挑戰世界頂級巨星C朗拿度和美斯。不過，他自知代表英格蘭十七場入五球表現並不突出，豪言今晚世界盃歐洲區外圍賽F組作客擊敗蘇格蘭，延續去季季尾聯賽的腳風為三獅連中三元取勝，一於捧客勝睇好戲。（有線61、64、201、203台周日凌晨0:00直播） 哈利卡尼憑去季最後三場英超獨取八球的精彩演出，以二十九球後來居上成功衛冕神射手。這名廿三歲中鋒豪言要與當今球壇兩大巨星C朗和美斯看齊，矢言今仗趁隊長朗尼落選和占美華迪因傷倦勤，把握機會大顯神通：「如果我今場能夠大演帽子戲法，未來數仗再有進帳，數字就會好看得多。」 據報三獅領隊修夫基會在...
2017-06-10
Bape與mastermind JAPAN兩大街頭品牌於上年已聯手推出新裝，踏入初夏，兩者又有新嘗試，一口氣推出5款全新鏡作，更將Bape的迷彩猿人頭圖案與mastermind JAPAN骷髏標誌徹底...
2017-06-10
諸葛紫岐（Marie）同Neway二少老公薛嘉麟育有一個三歲半嘅寶貝仔薛華韜（Arthur），「周身刀」Marie早前已放風表示睇勻中、西醫去調理身子，皆因小王子和丈夫成日話想多個妹妹，滿分人妻就趕工...
2017-06-10
內地朋友口頭禪中，有「三觀」這個詞，比如「三觀不正」、「三觀盡毀」之類。 「三觀」是人生觀、價值觀、世界觀的總稱，很是流行。但略為想一想，不過是煞有介事。這所謂的「三觀」其實重複，人生觀不離價值觀，價值觀包括世界觀，說穿了，一個「價值觀」已可概括。 人生的價值觀最重要，只有價值觀相近的人才可以走在一起，反之，人也南轅北轍。 與人交往當作如是觀，一個人值不值得交往，最重要是看大家有無近似的價值觀。這便是「物以類聚，人以群分」，大方的人找大方的人，小器的人聚小器的人，開朗的人很難跟陰暗的人相處，陰暗的人也受不了開朗人的陽光。人群基本上就是這麼劃分的。 因為價值觀各有不同，所以也...
2017-06-10
明日沙田泥草日賽，已篤定蟬聯今季冠軍騎師的莫雷拉照例卜滿十匹座騎，而且陣容更隨時是近期最佳一次，連場數胡是預期之內。其中今季七戰全上名並取得三勝的「爭分奪秒」，今仗小休復出初次角逐二班賽，莫雷拉昨晨透...
2017-06-10