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﻿帶愛犬去買餸 郭偉亮發辦買好西

2017-06-10 列印
■一家之主買晒餸返歸做大廚。
■揀扒最花腦筋，所以Eric揀咗半個鐘。
■Eric買咗幾條靚白蘿蔔，唔知係咪整昆布蘿蔔湯呢?
■一家四口成日四圍去玩。
■Eric兩隻愛犬好乖咁等主人返歸，仲醒目地伸頭仔出窗吹風。
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        郭偉亮(Eric)同葉佩雯(Grace)結婚六年，女方37歲唔算大，要生BB應該無問題，但郭氏夫婦講到明鍾意養狗仔多過養人仔，加上郭太近年荷爾蒙失調，身體狀況麻麻，要不斷訪尋名醫治病，所以有時間留番去玩去食好西好過。採訪:張詠森

        日前下午4點幾，Eric帶埋兩隻愛犬Toro同Nana去跑馬地買餸，佢先安頓愛犬喺車，然後就去凍肉舖買扒，見佢同店員吹得兩句，應該係熟客，經店員推介，佢揀咗半個鐘就買咗兩塊牛扒，買完佢行過對面馬路先放扒上車再去買其它嘢。

狗狗好得意

  行過花店，Eric入內問幾句就離開，再入去專售日本食物嘅店舖買調味料，最後再到旁邊嘅街市買白蘿蔔同菜，Eric發板買好西，郭太當晚應該好有食神，快買半個鐘，Eric拎住兩大袋食物就上車，可愛狗狗見到主人好開心，開車後，狗狗伸個頭仔出車吹風，好鬼得意。
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