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﻿傅嘉莉拒認忽然富貴

2017-06-10 列印
■跟楊明談到Kelly富貴掃豪宅，Kelly即一臉尷尬。
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  楊明和傅嘉莉（Kelly）昨日為建造業議會拍攝宣傳片，楊明坦承將來有愛巢也不會親自油油，「這些辛苦錢是給專業人士賺吧！我講對白就叻啫！（與女友莊思明有計劃買樓？）全港人都有置業計劃，但我未睇中。（首期差幾多？）差好多，簡直係天文數字，人工又追唔上樓價升幅，唉！（同公司反映？）o依家就係反映啦！哈哈！」

  談到Kelly屢傳忽然富貴掃豪宅，問楊明會否向對方取經？Kelly即支吾以對，其後才說：「我只係樓換樓，若落咗車相信好難再上番車。」她又轉移話題，「我反而想問楊明如何識到咁好嘅女朋友！」竟被楊明反問：「吓？識女仔你都啱呀？你又想要女朋友咩？！」
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