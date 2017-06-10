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﻿蘇玉華尊重唐寧離婚決定

2017-06-10 列印
■阿蘇直言認識鄧偉傑。
■唐寧與鄧偉傑育有一對子女。
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  唐寧日前透過經理人在社交網站發文宣布與丈夫鄧偉傑離婚，與唐寧曾在劇集《蘭花劫》合作的蘇玉華，有傳鄧偉傑是其初戀男友。昨日阿蘇接受電台節目電話訪問時，被問到唐寧離婚時，直言認識二人，她認為二人離婚自有其理由，因兩人相處非單方面的事，更認為結婚不一定會白頭到老，如果兩個人選擇分開會更開心，應該尊重雙方決定，阿蘇更祝福二人今後生活得更開心。圖：資料圖片
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