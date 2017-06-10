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﻿杏兒指腹中BB頑皮難知性別

2017-06-10 列印
■杏兒懷孕5個月，最開心肥胎唔肥身。
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  胡杏兒前晚出席時裝品牌活動，懷孕5個月的杏兒身形不算太肥，她笑說︰「BB很乖，吃的東西也長在胎上，BB體形比預期大多幾日。」杏兒又稱早前照超聲波，發現胎兒手長脚長激似老公，至於是仔定女，她說︰「BB很頑皮呀！他一時遮着自己樣子，一時遮着重要部位，醫生說驗血最準確，現在等報告出。」

  記者笑言她上圍升Cup，杏兒笑言︰「真的嗎？不知道，這是正常發展。」近日杏兒會上網找育嬰知識，她表示：「希望可以順產，雖然有點驚，但都會嘗試。」
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