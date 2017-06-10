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﻿周柏豪生B計劃要睇緣份

2017-06-10 列印
■周柏豪對生B事要從長計議。
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  周柏豪昨日出席期間限定咖啡店開幕禮擔任一日店員，提到入行前曾做救生員及教游泳。柏豪表示自己很喜歡孩子，亦擅長與他們相處，有時連父母都搞唔掂的小朋友，他亦可以教得貼貼服服，因為柏豪會先了解個別小朋友的性格，然後與他們溝通。

  柏豪被問到生BB計劃時坦言暫時未有，由於最近工作太忙，對人生大事要從長計議，太太都等了十多年，生BB亦不是想要就有，要睇緣份。他一向對家事低調，問他是否暗地裏有喜，柏豪坦言都想不用搞太多就突然「有咗」。
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