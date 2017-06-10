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﻿朴信惠：最掛念香港蛋撻！

2017-06-10 列印
■朴信惠昨晚為見面會造勢。
■朴信惠抵港獲眾多Fans接機。
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　　韓星朴信惠昨晚在港為亞洲巡迴粉絲見面會舉行記者會，吸引約500位粉絲捧場，場面熱鬧。

　　被問到對香港的印象時，她說：「之前到港都是下雨天，上次搭纜車亦落雨，希望今次有時間再搭纜車，最掛念是蛋撻！」她亦透露，將會在粉絲見面會中再披醫生袍重演韓劇《Doctors》中的場面！朴信惠昨抵港時有八名保安人員在機場護駕，期間有接機的粉絲不慎跌倒，有粉絲手機跌落地時就嚇了朴信惠一跳。

　　另外，「少女時代」隊長泰妍亦於昨日抵港，備戰在亞博舉行的演唱會。
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