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﻿女強人進軍美容業

2017-06-10 列印
■諸葛暫將娛樂公司交得力同事處理，而她主力於投資生意搵真銀。
纖形人妻 ■諸葛紫岐長期纖瘦，就算生過仔都唔長肉。
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　　諸葛紫岐日前由日本斟洽美容生意返港，透露將有大計宣佈，她說：「想做啲美容研發嘅嘢。」仲話老公試用後自覺皮膚變好，有意齊齊投資。
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