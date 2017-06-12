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﻿中村獅童酒後爭執上差館

2017-06-12 列印
■中村早前宣佈患癌及停工治療。資料圖片
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　　東瀛男星中村獅童早前透露患肺腺癌後，急停工入醫院接受手術。當地雜誌《女性SEVEN》昨日報道，中村入院前在居酒屋與酒客爭執驚動警察調查。

　　據悉，中村當晚在鎌倉的居酒屋，出席友人在他接受手術前舉行的「激勵會」，中村喝了酒並與鄰坐的酒客發生爭執，並叫該酒客離開，結果驚動當地警方，中村被帶到警局問話，他被帶走時更說「我沒做壞事」。
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