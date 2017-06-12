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日報新聞 > 娛樂

﻿Baby遭道具巨波撞到趴地

2017-06-12 列印
■Baby被道具波擊中兼壓住。 網上圖片
■產後復工的Baby，不時性感現身。
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　　Angelababy（楊穎）近日產後復工，回歸綜藝節目《奔跑吧》。有節目工作人員爆料，指在最新一集中，成員需在大型道具球滾下來前搶先攞起旗幟，並跑回起跑點才算任務完成，沒想到錄影時Baby遭巨球擊中，一度趴在地上不起。從影片所見，巨球順着斜滾落，正面撞倒Baby，力道之大一度令她倒下，並無法即時起身，據知Baby並無大礙。
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