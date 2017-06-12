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﻿三屆視帝酬勞保持神秘 黎耀祥年底首拍內地劇

2017-06-12 列印
■有機會返內地搵真銀的祥仔，笑得開懷。
■同場還有江美儀和麥長青等。
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　　黎耀祥、江美儀、麥長青等昨日出席仁濟回歸活動，祥仔已為仁濟任慈善大使多年，一有空就會幫手做善事。祥仔又透露稍後將與夏文汐拍劇，首次跟對方合作非常期待，雖尚未有機會碰面，但相信合作會很刺激，又大讚對方有型又有性格，但他笑謂大家是斯文人，不適合有牀戲。而入行31年的他，年底10月完成該劇拍攝後，更會首度返內地拍劇。被問到身為三屆視帝酬勞是否很豐厚？他笑言到時再告訴大家。
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