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﻿宣萱撐方中信有宗旨：有啲嘢唔能夠用錢買到

2017-06-12 列印
■宣萱謂試過在內地不滿工作安排，而即場走人。
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　　宣萱昨日與呂麗紅校長等為《全港兒童故事演講比賽》任評判，談到好友方中信（見圖）與手錶品牌合約糾紛，她直言不知情。當記者告知方中信以她為例子，自辯是個有宗旨的人，宣萱就話：「佢的確有宗旨及有性格，唔係有錢就可以叫佢行就行，企就企，有啲嘢唔能夠畀錢買到，所以我哋做到咁多年朋友囉！」她又表示自己在內地工作鮮有遇到問題，亦不介意做多一點，又指通常不會出席客戶的飯局。
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