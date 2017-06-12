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﻿朴信惠香港見面會 唱歌整飯糰冧粉絲

2017-06-12 列印
■朴信惠在見面會上，唱出多首歌曲。
■朴信惠炮製可愛飯糰給粉絲。
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        韓國女星朴信惠前晚於九展舉行粉絲見面會，身穿透視黑色花裙出場的她，唱完一首歌後，以廣東話打招呼：「大家好，我係朴信惠。」她表示已有兩年沒來港，其後朴信惠再唱出其人氣韓劇《繼承者們》的歌曲《Story》，背景出現劇中她與李敏鎬及金宇彬的片段，令粉絲十分興奮。

  朴信惠隨後穿上醫生袍變身《Doctors》劇中的劉醫生，為粉絲治「心病」，有內地女影迷稱自己找不到男友，朴信惠笑稱：「不要緊，你才21歲，出外玩多點吧！」其後朴信惠炮製可愛飯糰便當送給幸運fans，她又稱包紮手指是因打爛玻璃杯割傷，並沒大礙。



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