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﻿GD首爾騷宣佈明年入伍

2017-06-12 列印
■穿上吊帶連身裙的IU任GD嘉賓。
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        韓國天團BIGBANG成員T.O.P近日捲入吸食大麻及疑似服藥自殺一事，其所屬的YG事務所股價大跌，不過組合隊長GD似乎不受影響，繼日前推出新專輯外，前日於首爾世界盃競技場舉行巡迴演唱會，吸引4萬名粉絲撐場，「國民妹妹」IU及同門CL擔任嘉賓。

  28歲的GD差不多到當兵年齡，他在演唱會上預告將於明年入伍，回來便年過30歲，他問現場歌迷沒關係嗎？粉絲立即高呼「沒關係」。

  IU以嘉賓身份現身，與GD首度唱出合唱歌《Palette》，GD笑言早前與IU合作後，IU送了一個放滿燒酒的雪櫃給他，份量足夠他在當兵前喝完。
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