﻿塌台累蔡一智受傷 演出走樣 林敏驄哽咽致歉：好心痛

林敏驄一連兩場作品展演唱會前晚落幕，由於綵排時發生塌台意外，累及蔡一智和部份舞蹈員受傷；前晚尾場，阿驄在台上眼濕濕哽咽向蔡一傑道歉，表示好心痛！本報記者



林敏驄尾場演唱會邀得關淑怡、薛凱琪、張衛健及鄭中基等擔任表演嘉賓，因塌台令哥哥蔡一智跌傷尾龍骨、自己也受了輕傷的蔡一傑繼續撐場獻唱。當傑仔獨唱完，阿驄即現身與他擁抱、表情凝重，傑仔反過來安慰阿驄說：「蔡一智整親尾龍骨，肋骨移位，原本今晚草蜢有表演，好抱歉。」阿驄哽咽說：「我想講聲對唔住，我好心痛，你們咁撐我，你們為個騷排了好耐舞，但出事後就要自己一個上台，平時個個比人托上去，現在就變了出醜，好過意唔去。」



其他表演嘉賓則落力為阿驄搞氣氛，張衛健開玩笑指要撐阿驄不惜犯險走上危台，但行了幾步就縮沙；鄭中基玩食字，相約阿驄明年合辦「林鄭棟篤笑」，又投訴沒收過阿驄的歌，笑說：「我出道嗰時你又冚咗旗啦。」阿驄反擊：「唔係冚旗，嗰啲叫拒載。」而苟芸慧則獲男友陸漢洋在台下送花。



雖然發生塌台意外，但林敏驄與表演嘉賓們的心情未受影響，在完騷後的慶功會上玩得盡興，阿驄即場玩直播，老闆娘黎瑞恩亦舉起大拇指表示演唱會有錢賺，而何超儀、鄭中基就跟阿驄興奮到爆粗。



阿驄坦言完騷後終於鬆了口氣，提到發生意外，他說：「反而令大家更團結，好欣賞他們的專業！」阿驄又說草蜢出事前、在升降台升高8呎上綵排，當時已覺得有少少怕。