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﻿傳丈夫事業失敗成導火線 韓變性藝人河莉秀認離婚

2017-06-13 列印
■河莉秀與老公結束10年的婚姻關係。
■變性人河莉秀的身材十分出眾。
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　　韓國變性藝人河莉秀，於10年前下嫁鄭英鎮，由於變性人的身份，二人結婚時相當哄動，而河莉秀在婚後亦減少露面。早前他們剛度過了結婚10周年紀念，但昨日卻爆出二人已經正式離婚。有傳鄭英鎮近來事業失敗，令他們經濟出現了問題，加上性格不合，所以決定離婚。

　　河莉秀昨日親自在網上回應，她承認的確已與丈夫離婚，但稱絕非因為經濟問題，更指並不是因丈夫事業失敗而離婚。河莉秀希望大家不要亂信傳聞，她指與鄭英鎮關係仍然良好，二人仍有關注對方的IG。不過，河莉秀被發現已將IG內丈夫的照片全部刪除。

圖：網上圖片
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