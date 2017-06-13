﻿高溫BBQ險中暑 容祖兒預告低調過生日

將於本周五踏入37歲的容祖兒，前日冒住33度高溫跟粉絲BBQ預祝生日，結果出現頭暈作嘔中暑現象，祖兒坦言今年要低調過生日，被追問何時結婚？她即說：「我有分數喇。」



容祖兒前日現身白石角燒烤場跟3百名粉絲預早慶祝生日，自言唔怕熱的她仍難敵33度高溫，在玩遊戲時險中暑，稍作休息的她堅持留守跟粉絲合照，「大家自動分組合照，像媽媽一樣錫我，令我很感動。」她又透露正日沒安排特別節目，隨即獲媽媽讚賞，她說：「媽咪讚我大個女，生日不需要大搞，開開心心過就是最好。」



不過身邊有人取笑祖兒是否因為做了中女不想出街，祖兒笑稱被指「中女」已感到很仁慈，因她自問年紀已在中女之上，不過自己還有份少女好奇心，問她何時結婚？祖兒即說：「我有分數喇。」