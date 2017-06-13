劉燁演「毛主席」維肖維妙
港八月增盛事 全球粉絲注目 頂級電競英雄中環開戰
旅遊發展局將於今年八月在中環新海濱首度舉辦「香港電競音樂節」，重頭戲是「英雄聯盟王者回歸世界邀請賽」，大會請來二十位前世界電競（E-Sports）冠軍選手來港，投入全球熱爆遊戲《英雄聯盟》的對戰，除了...
2017-06-13
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美華裔女生失蹤 網傳遭假警察綁架
美國發生中國女學生離奇失蹤事件，伊利諾伊州大學香檳分校交流生章瑩穎，上周五聲稱到學生宿舍處理租約事宜，惟之後人間蒸發。大學網上討論區近日流傳，章瑩穎疑被假警察綁架，中國駐芝加哥總領事館已啟動領事保護緊...
2017-06-13
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馬克龍陣營大勝 取國會絕對控制權
法國總統馬克龍領導的共和前進黨首參與國民議會選舉便大捷，官方點票結果顯示，該黨及盟友民主運動黨在首輪投票中得票率逾三成二，勢取得國會絕對控制權；馬琳勒龐領導的極右翼國民陣線，得票率僅僅超過一成三；而前執政社會黨得票率不足百分之八，表現遠遜預期。 共和前進黨與民主運動黨在首輪投票已取逾三成二選民支持，預計經過下周日次輪投票後，國民議會五百七十七席中，兩黨料可贏得四百至四百四十五席，取得國會絕對控制權。 暫時躋身國會第二大黨是右翼共和黨，得票率為百分之二十一點五六；國民陣線得票率僅為百分之十三點二。前總統奧朗德所屬的社會黨則經歷空前挫敗，得票率只有百分之七點五，議席由原...
2017-06-13
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二手續錄上車客承接
據星島地產網報道，二手續錄上車客承接，世紀21奇豐物業分行高級分行經理吳元利表示，沙田第一城37座中層G室錄得成交，面積304方呎，2房間隔，座向東北及西北望內園景，獲上車客以意頭價488.8萬元承接...
2017-06-13
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科技股繼續調整 納指兩日回吐逾3.5%
美股周一早段繼續在科技巨頭領頭調整下走軟，杜指初段曾跌84點，見21187點；納指更曾跌97點或1.57%，見6110點。納指自上周四新高收市後，兩個交易日合共回吐逾3.5%。 杜瓊斯工業平均...
2017-06-13
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卡塔爾夠韌 猛虎小勝格
南韓於世界盃亞洲區十二強賽A組近兩次作客全敗，今晚遠征同組最弱的卡塔爾料可重回勝軌，客勝可捧。然而，太極虎進攻三叉戟孫興民、池東沅和李青龍合作效果平平，而且主隊在分組賽三次僅負0:1，今仗可兼顧波膽客勝1:0。（now672台、Fox Sports Play App今晚9:45直播） 賽前以十三分排A組次席的南韓，世盃外近兩次作客均以0:1不敵中國和伊朗，不過，該隊教練史泰歷克明言今仗有信心擊敗卡塔爾：「我對全體球員都充滿信心，他們亦如是。南韓定可晉級決賽周，今仗鬥卡塔爾必全取三分。」 太極虎首循環地頭3:2挫卡塔爾，各賽事近兩場不敗，史泰歷克有望如願以償。可是，進...
2017-06-13
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湖山溫泉度假村 無邊際暢泳
夏日炎炎，如可從酒店Resort一躍跳進泳池中暢游，是何等涼快，此情此境並非遙不可及，皆因去年落成、位於廣東省英德巿的湖山溫泉度假村，擁有無邊際泳道，客人大可從所住別墅的私家花園游至水上中心，享盡有如...
2017-06-13
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被男友前妻鬧爆做小三 黃宇詩「坐正」撒嬌
黃霑愛女黃宇詩，於2011年被指戀上人夫、測量公司董事彭慶餘（Peter），三年前男方才回復自由身，當時黃宇詩還聲稱自己愛得光明正大，直至男友前妻Cady現身出示離婚書反駁她講大話，黃宇詩才封口拒再回...
2017-06-13
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社論——踩單車不能無「盔」無矩
過去兩天接連發生嚴重單車意外，一女一男重傷。前者沒戴上頭盔，是假日單車駕駛者，於單車徑隧道落斜時撞向對頭車；後者有頭盔等保護設備，在馬路行車失控撞向前方汽車肇禍。暑假將至，不少年輕人參與單車郊遊樂，當局必須正視單車意外的嚴重性，現在就要推出預防措施。 警方數字顯示，本港去年共有二千一百五十九人在單車意外中受傷，人數較前年減少一成七，但去年有十四人因單車意外死亡，大增四成，情況令人憂慮。單車意外發生地點分單車徑和一般馬路，本港單車徑設計差，走線「斷橛禾蟲」，被市民詬病，而使用者不守規矩，橫衝直撞，其他市民又當作通道或緩跑徑，情況混亂。馬路上的單車更是險象環生。警方多次指出，公...
2017-06-13
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愛樂寶潘頓望再威
潘頓剛周日本來只得五匹座騎，但夥拍「特獎」贏馬後，就因為祈普敦受傷而做替工贏出「駿明珍寶」和「美麗寶寶」，結果大演帽子戲法。潘頓昨晨坦言有運並希望運氣繼續，對於明晚谷戰的七匹座騎，他就認為以「愛樂寶」和「飛馬再威」的機會最好。 方廄「愛樂寶」前速甚快，自從轉往谷戰出擊後可謂如魚得水，至今三戰得過兩冠一亞，明晚「愛樂寶」續攻千二米路程，潘頓說︰「『愛樂寶』上仗初升三班，我因為未能造到負磅，便只好將頭馬拱手讓予田泰安。當時牠輕鬆贏馬的姿態有目共睹，而本身質素尚新馬愈跑愈進步，今次我有機會再夥拍牠出戰，自然想再次贏馬。『愛樂寶』只比上場多負七磅，即使排在稍差的九檔，但憑前速兼同場...
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