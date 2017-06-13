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﻿劉燁演「毛主席」維肖維妙

2017-06-13 列印
■劉燁的毛澤東造型維肖維妙。
■周冬雨飾演范桂霞。
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  由導演劉偉強執導的電影《建軍大業》陣容鼎盛，由於是給2017年「建軍90周年」的禮物，故籌備至拍攝都十分嚴謹，最終找來金馬影帝劉燁飾演毛澤東，朱亞文飾演周恩來、董子健飾演鄧小平，至於范桂霞則找來周冬雨飾演，電影所聚焦的是那些在波瀾迭起的革命歲月中，為國家、民族與理想捨生忘死的熱血英雄，電影將於8月3日在港上映。
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