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﻿胡杏兒獲蘇康傳授湊仔經

2017-06-13 列印
■胡杏兒表示預產期在11月，估計懷孕至8個月才正式停工。
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  懷孕5個月的胡杏兒，昨日腹大便便現身接受奇妙電視節目訪問，她笑稱出門一刻仍是3號風球，收工會即時回家，老公不會太擔心。

  談及近日探望蘇永康兒子Jazz，獲分享湊B心得，她稱現時父母好緊張小朋友的讀書問題，BB未出世已經報定學校，她指跟老公早有共識，不會預早返playgroup，亦不會給小朋友太大壓力，希望將來小朋友有快樂的童年。
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