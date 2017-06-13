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日報新聞 > 娛樂

﻿王君馨美國低調行婚禮

2017-06-13 列印
■王君馨（右二）和Daniel（右三）接受親友祝福！
■王君馨早前與Daniel拍攝浪漫婚照。
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  王君馨和拍拖11年的圈外男友Daniel月前註冊結婚，並定於下月11日在港擺酒。據悉，君馨日前低調地與Daniel於美國一所教堂舉行婚禮。

  君馨美國之行只有數位好姊妹知情，曾經同樣有「處女黨」封號的鍾嘉欣與李亞男擔任姊妹外，教友衛蘭及裕美亦有出席觀禮。「最後黨員」、好姊妹苟芸慧昨日透露，已為君馨準備別具心思的賀禮呢！圖：資料圖片
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