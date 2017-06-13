﻿婷婷期待霆鋒再開騷

謝婷婷昨日出席一開幕活動時，被問到可會欣賞其父謝賢有份演出的劇集《賭城群英會》？婷婷稱謝賢拍此劇令她甚驚喜，看到爸爸穿上戲服如賭神上身，她就忍不住想笑。



談到兄長霆鋒早前於街頭快閃獻唱，問到可期待欣賞他的演唱會？婷婷說：「我以為他沒有再唱歌了！他上次開演唱會時我在加拿大考試，我後悔當日為何不走堂去看他表演，因為我看影碟時發現他的演出很震撼，他開騷的話請通知我！」