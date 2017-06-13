﻿被男友前妻鬧爆做小三 黃宇詩「坐正」撒嬌

究竟黃宇詩為了愛可以有幾盡？當年與鋼琴王子陳雋騫結束短暫情緣後，黃宇詩被指跟人夫兼公司董事彭慶餘（Peter）發展地下情，至大前年男方辦妥離婚，兩人才光明正大拍拖，惟上月男友前妻Cady現身申訴表示當年是被迫離婚，據了解，黃宇詩是趁他們2010年修讀人生課程尋求挽救婚姻方法時搭上，當年暗撻人夫的黃宇詩甚至在FaceTime時，以「BB」來稱呼男方，全面介入這段已亮紅燈的婚姻，最終成功搶奪人夫，被迫離婚的Cady要母兼父職照顧兩女一子，婚變打擊讓Cady終日以淚洗面，更患上抑鬱，一度萌起輕生念頭。
男友前妻現身數臭
雖然事後黃宇詩堅決否認做「小三」，又強調男方已回復單身才走在一起，但通過Cady提出的離婚書作時空證據，男方於2011年單方面申請離婚，法庭判決兩人大前年8月4日才正式離婚，換句話說，黃宇詩的大話完全現形，而無線節目《關你家事》昨晚播出Cady的訪問，已走出陰霾並活得比以前好的Cady大爆被第三者破壞婚姻的經過和感受，雖沒開名指責，但矛頭直指黃宇詩。
孽戀被擺上枱公審，受盡千夫指的黃宇詩曾表示受事件困擾，但日前記者仍見她高調拖男友開飯，當晚兩男一女在筲箕灣金東大食煲仔飯，跟男友坐正玻璃窗前的黃宇詩全程陪食陪笑，表現勁冧，飯局食足個半鐘，黃宇詩再陪男友企街煲煙吹水，見她表現風騷，一時側頭傻笑，一時嘟嘴撒嬌，男友享受完事後煙便登上泊在街上的座駕，由黃宇詩充當柴可夫接載離開。