﻿笑認是妻奴孩奴兼貓奴 古仔北京谷戲父愛滿瀉

古天樂昨日現身北京，在主演新片《喵星人》的宣傳活動上，與小朋友合作玩「二人三足」，全程投入兼細心照顧小拍檔，父愛滿瀉！本報記者



新片《喵星人》將於下月上映，主角古天樂、導演陳木勝、馬麗、童星劉楚恬、黃星羱以及「喵星人」犀犀利昨日亦「駕臨」北京，齊出席該片的宣傳活動！古仔邀台下小朋友齊玩「二人三足」時全程投入，並父愛滿瀉，細心照顧小朋友，獲陳木勝大讚樹立了好爸爸形象！



古仔在片中與犀犀利鬥法兼放笑彈，他就笑言變成「妻奴」、「孩奴」和「貓奴」，他說：「做好爸爸之前要做好丈夫，即係『妻奴』，我在片中天天被太太罵但仍很愛她；『孩奴』就是盡可能滿足小朋友合理需要。」近日古仔帶犀犀利四出宣傳，對「牠」愛護有加，可說是做了「貓奴」！