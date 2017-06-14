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﻿王敏德細女D Cup震撼

2017-06-14 列印
■王麗嘉俯身托腮，上圍逼爆。
■31歲姜麗文，勝在「有形」。
■高挑的王麗嘉，遺傳母親的model風範。
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　　昨日兩位「Sexy星二代」王敏德細女王麗嘉（Irisa）和秦沛女兒姜麗文（Lesley），不約而同大晒比堅尼照派福利。先有22歲的王麗嘉，擁有5呎11吋高挑模特兒身形的她志願是做High Fashion Model，曾嫌34D胸太大，表示好想做「縮胸」手術。Irisa在即時動態片中俯身托腮，上圍呼之欲出，非常性感。而去了外地度假的Lesley，以tube top款泳衣晒均勻身段，其中一張「回眸趷籮」，盡現S形身材。



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