 Advertisement
  • 2017年6月14日 星期三
  • 28º
  • 88%
熱門： 港鐵王傑鷺鳥苗柏何婉盈

日報新聞 > 娛樂

﻿彭于晏化身「魔猴」

2017-06-14 列印
■彭于晏和倪妮齊亮相。
■彭于晏的「魔猴」造型。
Previous Next

　　彭于晏日前於北京出席英皇電影新片《悟空傳》發佈會，在首播預告片中，擔演孫悟空的彭于晏霸氣兼帶邪氣的「魔猴」造型曝光，他和倪妮更拍親熱戲呢！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd