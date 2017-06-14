﻿雞排妹想着住比堅尼闖築地

「雞排妹」鄭家純昨日為ViuTV節目《築地100》宣傳，透露之前到日本築地拍攝了兩星期，之後繼續在日本讀了個半月的日文課程，指現在的程度可應付簡單對話。



記者提議她結識日本男友就可快速學習，雞排妹大感興趣，但她覺得日本男仔太瘦，不討她歡喜，自己較喜歡身形厚實的男士。她又說未有計劃再出寫真集，但打算出旅遊寫真書，笑言穿比堅尼到築地或食壽司都幾有趣，她又自言怕會浪費食物，不接受「人體盛」形式吃壽司。