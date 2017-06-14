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﻿歐陽巧瑩懶理網民惡意攻擊

2017-06-14 列印
■歐陽巧瑩與林師傑在活動上晒恩愛。
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　　歐陽巧瑩與男友林師傑昨日出席明珠台《新福爾摩斯》記者會，之前兩人到美國遊玩，歐陽巧瑩為響應「解放乳頭運動」，由男友操刀影了一輯性感相。巧瑩自爆脾氣「臭檔」，因美國溫差好大，凍到流鼻涕，不但黑口黑面，還呼喝男友。對網民帶有色眼鏡惡意攻擊，她稱好無謂，心情沒受影響，一直希望在24歲前留倩影作紀念，將來可以給兒孫看，今次她影了一輯幾乎全裸寫真，會好好珍藏。林師傑覺得女友有勇氣好大膽，他支持女友我行我素，因行程辛苦，十分體諒女友黑面。

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