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  • 2017年6月14日 星期三
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﻿婚前唔錫身

2017-06-14 列印
■13年行泳衣騷，濕濕碎啦！
■09年，梁政珏與澳門特首何厚鏵姪兒何敬謙(右)結伴到沙灘，身穿黑色兩件頭泳衣嘅佢動作誘人。
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　　梁政珏出身富家，爸爸梁衛民是大律師兼酒店老闆，但她出道後經常以性感打扮拍劇兼出活動，被網民封為「無線咪神」。
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