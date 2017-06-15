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﻿袁文傑「浪漫」飛機餐餵女司儀

2017-06-15 列印
■袁文傑親餵司儀Pinky。
■大廚亦獲袁文傑餵飯。
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　　憑劇集《不懂撒嬌的女人》演出「游生」一角人氣急升的袁文傑，昨日出席一公開活動時，即場與大廚炮製特別版飛機餐、被譽為「男人的浪漫」的豆腐火腩飯，並即場餵司儀羅沛琪（Pinky）及大廚品嚐，場面搞笑。

　　袁文傑透露，下月將與陳煒拍新劇，並洽談演出電影，他又認為「男人的浪漫」就是多賺錢買磚頭置業。問到平日會否下廚？袁文傑就自言刀功未到家，平時較多機會用廚剪。女友張潔蓮雖然亦甚少在家下廚，但不時會為袁文傑炮製美食，他定必吃清光呢！
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