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﻿洪卓立欣喜出騷唱《骨灰》　 

2017-06-15 列印
■洪卓立對於屢被傳「死訊」感無奈。
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  慈善節目《明愛暖萬心》將於周六舉行，有份獻唱的洪卓立昨出席記者會時，興奮地說終能在該節目中公開獻唱其歌曲《帶着骨灰去旅行》。洪卓立指該曲題材較敏感，很多活動都不能選唱，又認為該曲內容並不傷感，他很喜歡該曲歌名，沒打算更改。

　　另外，他說因為屢被傳「死訊」，因而被媽咪「依依哦哦」，本來不敢向其母說自己有該首歌。洪卓立亦強調，《帶》曲並非要「抽自己水」，多年來控制不到屢傳「死訊」，唯有自己正面一點去面對。同場的JW則透露，她屆時將與吳業坤合唱新歌，名花有主的她斷言，肯定不會和坤哥傳緋聞。
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