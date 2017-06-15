﻿今年唔搞生日P 祖兒提男友覺得肉麻

前晚，容祖兒以女皇造型為百老滙電器拍攝新一輯廣告，問對住男友劉浩龍（師兄）是否也是Queen？祖兒鬼馬回應：「係Cream，哈哈！唔講呢啲嘞，你不覺骨痹，我都覺得肉麻。」祖兒即轉話題，話同品牌已合作12年，笑稱呢段合作跟她一樣長情。



年年都會開生日Party嘅容祖兒今年決定唔搞，會以平靜方式度過。祖兒笑言叫大家信她一次，她今年生日真的會在屋企過。問祖兒係咪已收到師兄送嘅生日禮物？她直言：「無囉！真係無！」如果男友唔送禮物會點?祖兒答得隨意:「無乜嘢吖，我都成日無送畀佢。」



另外，作為祖兒粉絲嘅林奕匡就送上壽包預祝偶像生日，祖兒笑指林奕匡和另一粉絲Aka拍了一條短片，兩人打算在祖兒生日正日送畀佢，但林奕匡已忍唔住畀咗佢睇。