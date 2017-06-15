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﻿周家蔚拉隊撐天明 阿佘眼傷康復

2017-06-15 列印
■左三起：家蔚、洪天明及阿佘等齊現身。
■陳嘉上（中）大讚洪金寶非常專業。
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  由陳嘉上執導，洪金寶、倉田保昭及洪天明主演的《蕩寇風雲》前晚舉行首映，天明老婆周家蔚帶埋一班好姊妹佘詩曼及湯盈盈等去撐場。早前右眼受細菌感染嘅阿佘已經康復，稍後會到檳城跟吳鎮宇和張智霖拍攝邱禮濤新戲。

  天明說洪金寶拍呢部戲好辛苦，因為要穿近百磅盔甲，天明又指爸爸年紀大有時要用枴杖行路：「我有叫佢控制飲食做運動，但佢唔聽，連攞嘢都叫我攞，反而孫仔叫佢就會郁，佢最鍾意孫仔去探班，暑假正計劃一家人去旅行。」
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