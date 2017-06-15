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﻿邵仲衡暗示與Eason合作拍劇

2017-06-15 列印
■邵仲衡稍後為ViuTV音樂劇到英國拍外景。
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　　ViuTV劇集《詭探》贏盡口碑，昨日舉行祝捷會，同時公佈將製作10套劇集包括音樂劇《短暫的婚姻》，有份參演的重量級歌手在會上現「聲」謂：「遲啲見，約定你！」聲線九成似陳奕迅（Eason）。

　　參演該劇的邵仲衡透露與該歌手有對手戲，問到對手是否Eason？他向記者單眼笑謂：「不想由我把口說出來，總之是一位有想法的歌手，更會到英國拍外景，保證有驚喜。」製作部副總裁金廣誠避談，指留待下周公佈，指對方不算難請，因大家理念相同，預製作費近千萬。
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