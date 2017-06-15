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﻿周迅回應婚變傳言：沒離！

2017-06-15 列印
■周迅與高聖遠結婚三年，屢傳婚變。資料圖片
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　　42歲的周迅與美籍華裔老公高聖遠結婚近三年，兩夫婦一直未有「造人」成功，其間更多次傳出高聖遠夜蒲偷食，屢傳婚變。昨日有台灣媒體爆出二人因為聚少離多，生活開始沒交集，婚姻已名存實亡；早前更簽紙離婚結束夫妻關係，二人有默契地不對外公開，由於兩人並沒有孩子，所以離得十分乾脆。

　　對傳言滿天飛，周迅工作室立即透過媒體表示︰「沒離！請大家多關注公益，謝謝。」
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