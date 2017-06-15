﻿名店掃貨無手軟 吳若希師妹搭上 財經猛人

跟師姐吳若希一樣有條煞食長腿的岑日珈Angie，兩年前搭上比自己大36年的失婚股王王弼燮後，生活從此改寫，除獲男友掟錢開戲捧做女主角外，還搬入位於沙田的四千呎獨立屋，閒時坐頭等周圍飛去旅行，鑽飾名包要乜有乜；日前記者見Angie現身金鐘名店shopping，名牌包包高跟鞋，全部睇啱即買，半粒鐘豪使六位數竟可以眼都唔眨，23歲女果然財來自有方。



撰文：彭保迦



出道三年，岑日珈Angie憑42吋長腿征服不少男士，先後跟鄭俊泓、韓國組合N-Sonic成員Zion傳緋聞，但23歲妹妹獨愛成熟男，「我鍾意有經歷的男人，即使大我20年、結過婚都得！」Angie 的坦率自白引起不少Uncle關注，及後更被本報發現搭上陳淑蘭舊愛、現年59歲的股王王弼燮。



生活更上一層樓



出身小康之家的Angie，屋企在土瓜灣開生果檔，18歲入行之初已租住黃大仙現崇山兩千呎單位獨居，後來獲老闆照住，由黃大仙搬到何文田半山壹號，再搬到現居的四千呎獨立屋，生活拾級而上。



一直視女友事業為己任的王弼燮，兩年前豪掟五百萬開戲捧Angie上大銀幕後，又出手拉攏內地資金開辦新公司捧女友上位，預計今年出兩張唱片、拍兩部電影，其中一部講Beyond精神的勵志音樂電影更講明要Angie做女主角，能搵到個如此照顧自己的男友，確實令人羨慕。



忘年戀有壓力



正因這段忘年戀愈玩愈高調，閒言亦滿飛，飽受壓力的Angie一度失控暴脹，上月更被傳抑鬱服藥自殺，幸好只屬流料，事後Angie解釋因患有強迫症多年，須長期服藥，當日只是誤吞14粒抗焦慮藥，她說：「好多嘢加埋好大壓力，令到自己情緒唔好，一直都有睇醫生，最近係嚴重咗。」為免寶貝女再出事，岑媽媽決定搬入Angie家陪伴左右。



上星期，記者發現Angie單拖到金鐘太古廣場遊名店，雖然身形脹爆，但一雙長腿依然吸睛，見她走入GUCCI 掃價值萬七蚊的Sylvie mini bag，孭上身擺兩擺便扑槌要貨，豪爽表現令人咋舌，店員急忙拿多幾個新包款待貴賓，埋單後更恭敬送到出門口，Angie之後再到JIMMY CHOO、MUIMUI睇袋試鞋揀飾物，睇啱即買唔多想，半粒鐘豪使六位數，買齊心頭好便急急腳登上掛有「ANGIE BB」專屬車牌的保母車返歸。