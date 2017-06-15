 Advertisement
  • 2017年6月15日 星期四
  • 31º
  • 75%
熱門： 倫敦大火消委會婆婆賣紙皮土瓜灣奪命車禍非禮

日報新聞 > 娛樂

﻿名店掃貨無手軟 吳若希師妹搭上 財經猛人

2017-06-15 列印
■岑日珈在GUCCI內極速睇中新款Sylvie mini bag。
■在MUIMUI內，岑日珈對閃石頭箍愛不惜手，戴住巡舖再試鞋。
■手挽新款FENDI包包的岑日珈，掃貨依然無手軟，火速買下兩大袋戰利品。
■獲有米男友照住的岑日珈生活無憂，出入更有專車接送。
■兩年前，本報拍得岑日珈與王弼燮甜蜜撐枱腳，揭發這段忘年戀。
■男友掟錢開戲，岑日珈在《PG戀愛指引》擔正做女主角，肉搏大隻King。
■岑日珈在社交網po出復活節坐頭等飛台北玩，即被網友批評炫富。
■愛在社交網分享生活的岑日珈，不時po出自家香閨靚相，入廚露長腿好誘人。
■因主之名，岑日珈的六隻貓五隻狗都有專人服侍。
Previous Next

        跟師姐吳若希一樣有條煞食長腿的岑日珈Angie，兩年前搭上比自己大36年的失婚股王王弼燮後，生活從此改寫，除獲男友掟錢開戲捧做女主角外，還搬入位於沙田的四千呎獨立屋，閒時坐頭等周圍飛去旅行，鑽飾名包要乜有乜；日前記者見Angie現身金鐘名店shopping，名牌包包高跟鞋，全部睇啱即買，半粒鐘豪使六位數竟可以眼都唔眨，23歲女果然財來自有方。

撰文：彭保迦

        出道三年，岑日珈Angie憑42吋長腿征服不少男士，先後跟鄭俊泓、韓國組合N-Sonic成員Zion傳緋聞，但23歲妹妹獨愛成熟男，「我鍾意有經歷的男人，即使大我20年、結過婚都得！」Angie 的坦率自白引起不少Uncle關注，及後更被本報發現搭上陳淑蘭舊愛、現年59歲的股王王弼燮。

生活更上一層樓

  出身小康之家的Angie，屋企在土瓜灣開生果檔，18歲入行之初已租住黃大仙現崇山兩千呎單位獨居，後來獲老闆照住，由黃大仙搬到何文田半山壹號，再搬到現居的四千呎獨立屋，生活拾級而上。

  一直視女友事業為己任的王弼燮，兩年前豪掟五百萬開戲捧Angie上大銀幕後，又出手拉攏內地資金開辦新公司捧女友上位，預計今年出兩張唱片、拍兩部電影，其中一部講Beyond精神的勵志音樂電影更講明要Angie做女主角，能搵到個如此照顧自己的男友，確實令人羨慕。

忘年戀有壓力

  正因這段忘年戀愈玩愈高調，閒言亦滿飛，飽受壓力的Angie一度失控暴脹，上月更被傳抑鬱服藥自殺，幸好只屬流料，事後Angie解釋因患有強迫症多年，須長期服藥，當日只是誤吞14粒抗焦慮藥，她說：「好多嘢加埋好大壓力，令到自己情緒唔好，一直都有睇醫生，最近係嚴重咗。」為免寶貝女再出事，岑媽媽決定搬入Angie家陪伴左右。

  上星期，記者發現Angie單拖到金鐘太古廣場遊名店，雖然身形脹爆，但一雙長腿依然吸睛，見她走入GUCCI 掃價值萬七蚊的Sylvie mini bag，孭上身擺兩擺便扑槌要貨，豪爽表現令人咋舌，店員急忙拿多幾個新包款待貴賓，埋單後更恭敬送到出門口，Angie之後再到JIMMY CHOO、MUIMUI睇袋試鞋揀飾物，睇啱即買唔多想，半粒鐘豪使六位數，買齊心頭好便急急腳登上掛有「ANGIE BB」專屬車牌的保母車返歸。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd