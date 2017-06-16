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﻿首度合作聲演動畫電影 阿Jan笑對外甥女偷師

2017-06-16 列印
■阿Jan和西瓜合作愉快。
■阿Jan全程投入！
■西瓜首度參與配音工作。
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        阿Jan（林海峰）和外甥女西瓜（李澄）早前齊為動畫電影《反斗車王3》內的角色配音，兩甥舅不但擁有靚聲，配音期間亦甚合拍！本報記者

        阿Jan（林海峰）在下月上映的動畫電影《反斗車王3》中，第三度聲演主角「閃電王麥坤」，同樣當DJ的外甥女西瓜（李澄）這集加盟聲演新角色：新手訓練員小薑。

  首次為動畫配音的西瓜覺得好玩，但亦有很大壓力，因為小薑是大情大性的女生，絕對不容聲演，「小薑在戲中負責訓練麥坤；她的內心有柔弱、懦弱的一面。」西瓜亦笑言，她在現實中就絕對不敢「訓練」前輩，反而要向阿Jan偷師呢！
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