﻿八美拍廣告笑聲不絕 Fiona瞓身晒靚腿

連續10年為脫毛公司任代言人的薛凱琪、吳雨霏、劉心悠及王敏奕最近拍攝新一輯廣告，今年再加入四名生力軍朱千雪、蘇麗珊、顏卓靈及歐鎧淳，組成八美圖，各人在拍攝時笑聲不絕。



狀態大勇的薛凱琪（Fiona）在該廣告內自信地大騷長腿，要趴在沙上拍攝的她亦說，要穿任何性感服飾上陣亦毫無難度。該輯新廣告，為表達女生想在夏日展露肌膚，特別搭建七吋厚人造沙灘，營造炎炎夏日感覺，八位代言人猶如置身沙灘！



「三個女仔一個墟」，八位靚女就更熱鬧，眾女見到人造沙灘十分雀躍，不斷Selfie和堆沙，現場笑聲不絕。心悠、Fiona及吳雨霏已默契十足，一碰面就「雞啄唔斷」聊天。蘇麗珊就大讚心悠玉背滑溜，忍不住出手撫摸，令心悠癢得哈哈大笑！



本報記者