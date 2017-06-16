﻿八美拍廣告笑聲不絕 Fiona瞓身晒靚腿

狀態大勇的薛凱琪（Fiona）在該廣告內自信地大騷長腿，要趴在沙上拍攝的她亦說，要穿任何性感服飾上陣亦毫無難度。該輯新廣告，為表達女生想在夏日展露肌膚，特別搭建七吋厚人造沙灘，營造炎炎夏日感覺，八位代言人猶如置身沙灘！
「三個女仔一個墟」，八位靚女就更熱鬧，眾女見到人造沙灘十分雀躍，不斷Selfie和堆沙，現場笑聲不絕。心悠、Fiona及吳雨霏已默契十足，一碰面就「雞啄唔斷」聊天。蘇麗珊就大讚心悠玉背滑溜，忍不住出手撫摸，令心悠癢得哈哈大笑！
本報記者
瑪嘉烈醫院前年發生罕見「一屍兩命」個案！首次懷孕、胎兒達二十三周的曾太因發燒入院，翌日胎兒心跳停頓，揭發她患嚴重子宮內膜炎，引致細菌入血，她留院五日後搶救不治。其丈夫兩年來身心受盡煎熬，冀為妻子取回公...
2017-06-16
江蘇一間幼稚園昨放學時間發生爆炸，大批家長及學童受傷，多名傷者血肉模糊倒地無法動彈，亦有人身上衣服破爛、衣不蔽體，大批傷者獲送院搶救，意外造成七人死亡，六十六人受傷。 事發在昨日下午約四時五十分，大批家長在江蘇省徐州市豐縣創新幼兒園校門突然發生爆炸；爆炸威力強大，幼兒園電閘炸至變形、警衞室假天花墜下，多道玻璃窗破碎，雜物散落一地。 由於事發正值放學時間，校門外聚集大批等候子女放學、剛迎接子女的家長，意外造成數十名家長、學童受傷，有傷者血肉模糊無法動彈（見圖），有呻吟不斷，亦有幼童受驚在家長懷中痛哭，更有人身上衣服破爛、衣不蔽體。官方通報，事故造成兩人當場死亡，五人經搶救無效...
2017-06-16
一幅向意大利文藝復興大師達文西不朽名作《蒙娜麗莎》致敬的巨型壁畫，近日現身法國首都巴黎一幢建築物外牆，該幅高達五十米的壁畫由西班牙藝術家奧庫達創作，他以大膽用色重新創作《蒙羅麗莎》，由於「畫布」異常巨大，奧庫達花費不少時間站在棚架上，將腦中構思描繪出來，不但奧庫達對完成品甚為滿意，它亦吸引許多居民和遊客駐足觀看和拍照。
2017-06-16
據星島地產網報道，二手紛錄用家市價成交個案，中原分區營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居2座低層C室，面積546方呎，3房間隔，新近以493萬元交吉沽出，呎價9029元，獲用家承接。原業主於14年...
2017-06-16
儲局一如預期加息，同時表明今年內收水；英國央行議息會議上主張加息的委員增多，同時有消息指當局將任命特別檢察官，調查總統特朗普是否涉及妨礙司法公正，不利大市走勢。美股初段曾大跌112點，其後跌幅收窄，至...
2017-06-16
2017波蘭U21歐洲國家盃今晚揭開戰幔，英格蘭U21由修咸頓攻擊孖寶禾特普斯和列特文領軍，聯手進擊瑞典U21。兩人具備大國腳作戰經驗，有信心助幼獅在今晚旗開得勝，直取客勝作過關膽。 （香港時間周六凌晨0:00開賽） 修咸頓中場中禾特普和翼鋒列特文是英格蘭U21的進攻發電機，前者上季英超交出四入球、四助攻，後者亦有七球、一助攻。他們又於三月英格蘭友賽德國首披三獅軍戰衣，今次返回U21有能力擔起進攻重任。 修頓孖寶進攻泉源 英軍後防又有剛加盟愛華頓的門將比克福特守護最後一關。此子擁上季英超第二多撲救紀錄（一百三十五次），上仗友賽保住不失助球隊4:0大勝丹麥U21。而瑞...
2017-06-16
近期的旗艦新機都愛玩無邊框設計，雖然望落好睇，但不少用家擔心會誤觸機邊亂開Apps。HTC新推的U11索性用上Edge Sense邊框感應設計，只需握緊機身兩側即可開啟指定功能或操作，例如握一下可從鎖...
2017-06-16
美魔女關之琳，近半年豪使近1.9億元入市掃兩豪宅，女神當自強。日前，大美人偕母親去中環ifc shopping。當日女神黑超斜膊牛仔裝，好elegant咁出巡。在名店揀水晶晚裝袋時，有顆少女心嘅之之對...
2017-06-16
消委會的研究一向「貼地」，該會公佈二十五款午餐肉的化驗結果，發現二十款屬高鈉食品，其中一款「759阿信屋」午餐豬肉，進食半罐就超出世衞建議每日攝取上限。鈉來自鹽，長期大量食用高鹽食物，醫學界已證實會增加冠心病和高血壓風險，消委會這次抽查結果，有助提醒公眾小心，但要全面推動少鹽飲食習慣，還有很多工作要做。 政府兩年多前成立「降低食物中鹽和糖委員會」，就減低食物中鹽糖含量和市民攝入鹽糖份量，制定政策方向及工作計劃，並向食衞局局長提出建議。委員會定出的工作大方向，是建議採取按部就班、先易後難的方式，由業界牽頭，自願參與，逐步降低食物中的鹽糖含量，讓市民逐漸適應口味的轉變，接受一個...
2017-06-16
莫雷拉前晚憑「好醒」贏馬後，季內勝仗增至一百五十八場，尚差十W便追平上季由他創下的騎師單季贏馬紀錄。雷神表示一直都只會以平常心看待破紀錄這回事，認為只須全力以赴，自然會有收穫，至於周日其九匹座駒當中，...
2017-06-16