﻿壓力大影響吸收能力 泳兒為養家暴瘦

年半前，泳兒（Vincy）的媽媽突然腦出血入住醫院深切治療部，近日情況終好轉，不過失去活動、說話及進食能力，需要漫長的復康治療。媽咪正身在療養院休養，Vincy擔起頭家又要應付繁重的工作量，她坦承心力交瘁，無形壓力令她瘦足一個碼，連上圍都大縮水：「我冇磅過，不過同事都怕我有厭食症，可能壓力搞到我食極都唔吸收，但我健康狀況係冇問題嘅。」 採訪：方騫平 化妝：木子維納Vena



頭髮：Ziv Yeung （pi4.hk） 服裝：@izzuehk #izzuehk



泳兒（Vincy）於6月底推出新碟《Short Stories》，主打歌《一隻小豬》已派台，第2首派台新歌《搖籃曲》與黎瑞恩合唱，兩人分別代入母女角色，以對話模式演繹歌曲，從而鼓勵兩代人多溝通。因為經歷令Vincy太有feel，泳兒更自薦做埋MV導演，處女執導一條剖白對媽媽心聲的好片。Vincy大讚小恩子係一個好關心及體貼人嘅前輩，「合作前我唔識佢，有次我喺facebook貼文發洩情緒，留言話壓力大到想撞頭埋牆，點知第二日收到一個陌生來電，電話中嘅小恩子擔心我有事諗唔通，因為呢個機緣撮成合唱好事，我哋o依家都有保持聯絡，真心感激佢嘅支持。」



感激男友



泳兒承認出碟期間忙到連媽咪都冇時間探，唯有由爸爸代勞拍片畀佢媽媽睇！做得咁辛苦都係為撐住頭家有時都好無奈：「都會冇乜胃口，瞓得唔好同心浮氣躁，但咁大個人要學會控制情緒，唔可以亂向身邊人發脾氣，頂唔順到一個點唯有打畀圈外朋友傾吓，或者去做運動發洩，男友係一個最佳聆聽者，可能佢未必幫到我，但默默支持經已好夠，哈！佢都會喺生活細節上o氹我，如出外工作一定會買份手信畀我，知我忙幫我帶寵物去睇醫生，好感激喺呢段路上有佢陪住我！」