﻿與好友成立珠寶品牌 琦琦用心設計易戴首飾

名模琦琦最近與好友Michael成立珠寶品牌QQM Jewellery，她稱這個拍檔4、5年前已搵她合作，無奈有廣告代言人合約在身。適逢去年回復自由身，係時候開創自己的事業；加上她一向鍾意珠寶首飾，以前行騷試過戴一千幾百萬的珠寶，但想到太貴重，不能日日戴，所以她想設計一些平日去街、着Casual Wear都可以戴的珠寶首飾。在歐洲長大的她，情有獨鍾「十字架」，亦成為品牌的Signature。



撰文：李佩儀 攝影：李權威 場地：Farrington Interiors



琦琦新創立的珠寶品牌「QQM」，個名是她將自己與拍檔的名字合併而成，她笑言：「易讀又易記，最怕改咗啲人唔識讀。」其實她都沒想過可以成為珠寶設計師，不過她覺得與Michael幾夾，大家都在外國長大，鍾意嘅嘢好相似，理念又一致，所以便決定合作。她稱年半前開始籌備，品牌99%的設計都是琦琦Style，「o依家有四個系列，因為我好鍾意花，所以Floral Sensation以花為主題，而Love Sincerity係帶出愛嘅訊息，Guardian Angel嘅靈感喺嚟自女兒Ella，佢嚟到世上好似個天使咁。」



香港製造



而每個系列都加入了「十字架」的元素，她坦言：「以前喺外國讀書個個禮拜都去教堂，其實十字架好有型，有冇宗教信仰都可以戴。」由構思到畫圖她都跟到足，每件首飾的鑽石更是逐粒逐粒挑選。最初他們打算在意大利製造，但不合心水，反而香港師傅做到他們的要求，她笑言索性Made in HK仲好。雖然她沒有讀過珠寶設計，幸好公司有個好好的Designer幫她，「佢好叻，有時我畫少少或者貼啲Sticker畀佢睇，佢一睇就明。」不過為了進步，日後有時間她都會進修有關的課程提升自己。