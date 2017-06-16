﻿與好友成立珠寶品牌 琦琦用心設計易戴首飾

撰文：李佩儀 攝影：李權威 場地：Farrington Interiors
琦琦新創立的珠寶品牌「QQM」，個名是她將自己與拍檔的名字合併而成，她笑言：「易讀又易記，最怕改咗啲人唔識讀。」其實她都沒想過可以成為珠寶設計師，不過她覺得與Michael幾夾，大家都在外國長大，鍾意嘅嘢好相似，理念又一致，所以便決定合作。她稱年半前開始籌備，品牌99%的設計都是琦琦Style，「o依家有四個系列，因為我好鍾意花，所以Floral Sensation以花為主題，而Love Sincerity係帶出愛嘅訊息，Guardian Angel嘅靈感喺嚟自女兒Ella，佢嚟到世上好似個天使咁。」
香港製造
而每個系列都加入了「十字架」的元素，她坦言：「以前喺外國讀書個個禮拜都去教堂，其實十字架好有型，有冇宗教信仰都可以戴。」由構思到畫圖她都跟到足，每件首飾的鑽石更是逐粒逐粒挑選。最初他們打算在意大利製造，但不合心水，反而香港師傅做到他們的要求，她笑言索性Made in HK仲好。雖然她沒有讀過珠寶設計，幸好公司有個好好的Designer幫她，「佢好叻，有時我畫少少或者貼啲Sticker畀佢睇，佢一睇就明。」不過為了進步，日後有時間她都會進修有關的課程提升自己。