﻿生日P 唔敢隊酒 72歲陳裘大

飲水都開心



歌神陳奕迅(Eason)的父親陳裘大，早年患上肝癌，幸長子陳澤迅捐肝救命，戰勝病魔的他繼續享受人生。日前晚上，陳父參加朋友在銅鑼灣一西餐廳舉行的生日P，雖然成枱紅酒、白酒及威士忌，但他為健康着想，都係滴酒不沾。見陳uncle成晚齋飲水，同朋友風花雪月鬼咁happy，笑到見牙唔見眼呢！ 採訪 : 梁志明



Eason父親陳裘大為房屋署前總屋宇裝備工程師，早年被指利用職權收受賄款入獄，08年尾獲假釋出獄。去年，低調生活的陳裘大，到香港電台接受好友屈穎妍的訪問時，細數同阿仔Eason的父子情。其中談到Eason當年在英國讀建築，以為他將來會當建築師，豈料乖仔偷偷跑去參加歌唱比賽奪冠，還決定停學留港發展，令陳爸爸很失望，父子關係進入冰河期。



日前晚上7時，陳裘大現身銅鑼灣一西餐廳。原來當晚有朋友在餐廳搞生日P，一行約20人在長枱把酒言歡。主人家切完燒豬及生日cake後，成班老友就開餐，眼見成枱擺滿紅酒、威士忌、香檳等等，相當盡興。不過曾患肝癌且高齡的陳裘大好聽話，成晚滴酒不沾，風騷吹水。見陳父笑聲朗朗，心情好happy。其後陳裘大發現本報，佢仲主動走近記者友善握手，又搵朋友齊影合照，成晚笑笑口，與友歡聚真係好開心！