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﻿秘密入養和 鄧兆尊︰做Body Check啫

2017-06-16 列印
■兆尊等做檢查其間落咗去醫院樓下，唔知係咪煙癮起呢？
■8年無拍戲嘅兆尊早前為《失業皇帝2017》開工。
■兆尊一家四口早前去泰國旅行。
■三奶Claire 最鍾意貼同兆尊嘅合照到社交平台。
■鄧兆尊帶埋二奶車厘子（左）及太婆Carmen（右）去睇演唱會。
■三母子關係撲朔迷離。資料圖片
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        50歲嘅鄧兆尊近年成為港男偶像，更封佢為「現代韋小寶」，事關兆尊有三位女朋友，一家四口經常約埋食飯買嘢同去旅行，三女和平共侍一夫，兆尊御女術之高，難怪成為男人眼中嘅典範。本報記者

        鄧兆尊雖然無樣無身材，但有樓有車又有地，無錯，係有地，早前就有傳兆尊有意放售祥哥遺產之一，一幅四萬呎嘅西貢獨立屋地皮，估計現值約4.8億港元。若成功出售，祥哥四名子女各佔四分之一，每人穩袋逾一億港元，難怪尊兆唔使做嘢都有條件一拖三，享盡齊人福啦。

多謝關心

　　本周一下午，着住病人衫嘅兆尊喺養和門口出現，仲同喺門口食煙嘅人好好傾，之後問番兆尊，佢好有中氣咁答︰「因為阿妹要我做定期身體檢查，照吓腸呀，Check吓心呀呢類常規嘢啦。無嘢喎我，多謝關心呀。」
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