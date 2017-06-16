﻿秘密入養和 鄧兆尊︰做Body Check啫

50歲嘅鄧兆尊近年成為港男偶像，更封佢為「現代韋小寶」，事關兆尊有三位女朋友，一家四口經常約埋食飯買嘢同去旅行，三女和平共侍一夫，兆尊御女術之高，難怪成為男人眼中嘅典範。本報記者



鄧兆尊雖然無樣無身材，但有樓有車又有地，無錯，係有地，早前就有傳兆尊有意放售祥哥遺產之一，一幅四萬呎嘅西貢獨立屋地皮，估計現值約4.8億港元。若成功出售，祥哥四名子女各佔四分之一，每人穩袋逾一億港元，難怪尊兆唔使做嘢都有條件一拖三，享盡齊人福啦。



多謝關心



本周一下午，着住病人衫嘅兆尊喺養和門口出現，仲同喺門口食煙嘅人好好傾，之後問番兆尊，佢好有中氣咁答︰「因為阿妹要我做定期身體檢查，照吓腸呀，Check吓心呀呢類常規嘢啦。無嘢喎我，多謝關心呀。」