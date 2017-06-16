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﻿唱《下一站》賀祖兒 阿Sa戲曲腔祝壽爆笑

2017-06-16 列印
■阿Sa與柏豪出席謝票活動。
■阿Sa應祖兒點唱高歌！網上圖片
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　　蔡卓妍（阿Sa）昨晚和周柏豪齊出席合演新片《原諒他77次》謝票活動時透露，前晚收到電話後，出席眾多朋友為容祖兒舉行的生日派對，阿Sa到場後見到其他人飲了很多酒，她笑言自己不飲酒都會自然High。

　　阿Sa當晚更應祖兒等點唱，以戲曲腔高歌《下一站天后》，效果甚搞笑，阿Sa又說，與阿嬌（鍾欣潼）常將歌曲唱成潮州及京劇腔呢！祖兒亦在社交平台上載多段派對短片，可見她收到謝霆鋒的祝賀呢！

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