﻿吳綺莉後悔忽略女兒感受

吳綺莉和韓君婷昨日均有出席一活動。吳綺莉揚言要積極積極振作，才可以幫助女兒吳卓林。吳綺莉指女兒有情緒病，現有服藥及諮詢社工，「是我虧欠了她，一直忽略她的感受，才令她爆煲！」



吳綺莉亦說已開始滴酒不沾，以示反省決心，「我想證明給她（卓林）看，只要想做便一定能做到。」她又說看到女兒自殘很傷心，因是自己對不起女兒，亦有當面跟她道歉。有指卓林與網絡紅人A小姐過從甚密，吳綺莉指卓林已17歲，不能管制女兒識朋友，又說不介意女兒是否同性戀者，只要找到疼惜她、照顧她的人便足夠，更笑言若女兒突然懷孕，自己就被嚇驚！