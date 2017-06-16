﻿Toby抗拒「肌肉男」：只要人品好

梁靖琪（Toby）、林子萱與姜麗文昨日到尖沙咀出席新店開幕活動，Toby透露正計劃開設健康飲食生意，與一些健身室合作製作餐單，提供給一些想減磅或想增肌的人士。問到感情生活？Toby一直表示沒有新感情，現在只將健身室當成男友，因她每天都會去做Gym，追問健身室內定有很多大隻男士？Toby說：「我不需要大隻男士，只要人品好，同我合拍的便可。」



姜麗文以趕往工作而不接受訪問，難免令外界感到她要迴避談及舊愛鄭俊弘近日的戀事。至於林子萱被問到與谷德超會否結婚時？她以四個字回應「生活愉快！」