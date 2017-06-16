﻿黎美言自爆桃花旺多人追

黎美言與李家鼎前晚出席長者烹飪活動，黎美言透露爸爸是廚師，自少已開始煮飯，她笑言自己廚藝不俗，將來拍拖識煮飯的女人一定會加分。黎美言又表示近期桃花暢旺，好多人追求，更笑言唔知點揀好。問到揀偶條件，她表示：「要識得照顧我，做一個好好的聆聽者、愛錫家庭，其實我要求好低。」



至於Hotcha有意在今年舉行入行10周年紀念演唱會，黎美言表示：「其實我哋都開過會，真係想搞，搵緊投資者，我哋三個根本冇不和，有keep住聯絡。」



另外，李家鼎已提早同家人食飯慶祝父親節，問收到甚麼禮物？鼎爺話：「未知，父親節仲有幾日先到，其實最緊要家人平安，個孫快高長大。」