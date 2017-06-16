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﻿Shopping揀豪宅

2017-06-16 列印
■上月尾，關之琳以5,400萬元購入星域軒一個複式戶。
■上月，本報獨家影到關之琳試鞋其間睇豪宅floor plan。
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　　上月初，本報曾影到關之琳去銅鑼灣利園行街，其間用手機睇樓盤floor plan，未幾佢即以原名關家慧（Kwan Ka Wai Rosamund）登記，以5,400萬元購入灣仔豪宅星域軒1座高層B室複式，實用面積1,510方呎，是次交易單位實用呎價達3.57萬元，創下星域軒呎價及銀碼新高紀錄。
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