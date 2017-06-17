 Advertisement
  • 2017年6月17日 星期六
  • 25º
  • 97%
熱門： 譚芷昀倫敦大火獸醫雙宋戀婆婆賣紙皮

日報新聞 > 娛樂

﻿楊冪愷威被指貌合神離劉丹勞氣：胡說八道！

2017-06-17 列印
■早前劉愷威和楊冪難得回港為女兒慶生。資料圖片
■丹爺回應時發火，好在有劇中「阿女」打圓場。
Previous Next

        《愛．回家之開心速遞》的一班演員劉丹、湯盈盈、長腳蟹呂慧儀和鄭世豪等，昨日出席科技博覽暨高峰會，即場向長者示範新款輪椅又與機械人玩遊戲。丹爺高興表示兒子劉愷威已安排好明天父親節慶祝節目，他稱都是食餐飯，但不會是兒子下廚，因兒子除了即食麵，就甚麼都不會煮，父親節沒理由要吃即食麵。而孫女小糯米就好識做已畫了兩幅畫送給他和爸爸愷威，還很搞笑地把所畫的公仔頭貼在超人公仔身上。提到有報道指小糯米3歲生日宴上，愷威和楊冪雖夫婦合體但卻貌合神離，丹爺即勞氣說：「黐線！唔講，胡說八道！」在旁的長腳蟹即醒目地轉話題平息「阿爸」怒火，「好開心，劇集喺打風嗰日達30點收視！」丹爺即回復笑容，笑指也不能日日打風，但透露劇集原定180集，但有望加碼。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd